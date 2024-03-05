Золото, бусы и мифы: открытие гробницы в Панаме переписывает историю древней культуры

В Панаме найдена большая гробница, наполненная золотом и керамическими артефактами

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В процессе археологических изысканий в Археологическом парке Эль-Каньо, находящемся в области Ната, провинция Кокле, Панама, была обнаружена гробница, которая раскрывает детали о сложной культуре Кокле до прихода испанцев.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Эта гробница, предположительно принадлежавшая лорду Кокле и датируемая примерно 750 годом н. э., содержала многочисленные предметы погребальных даров, включая керамические и золотые артефакты.

Археологический парк Эль-Каньо славится своим некрополем с гробницами и каменными монолитами, созданными между 700 и 1000 годами нашей эры. Американский исследователь Хаятт Веррилл впервые обратил внимание на важность этого места в 1925 году, обнаружив древние монолиты на берегу реки Рио-Гранде.

Линетт Монтенегро, директор Национального наследия в Министерстве культуры (MiCultura), пояснила, что это открытие стало частью текущего археологического проекта в парке.

Содержимое гробницы, включающее 5 пекторалей, 2 золотых пояса, 4 браслета, 2 серьги в форме человеческих фигурок, серьгу в виде двойного крокодила, ожерелье из круглых бус, два колокольчика, браслеты и юбку из собачьих зубов, а также набор костяных флейт, свидетельствует о культурном и социальном богатстве общества Кокле.

Доктор Джулия Майо, директор Фонда Эль-Каньо и руководитель археологического проекта с момента его основания в 2008 году, подчеркнула важность этого открытия.

Коллекция, вероятно, принадлежавшая высокостатусному мужчине, представляет собой инсайт в жизнь и смерть вождя Рио-Гранде. Гробница, построенная около 750 года н. э., вызывает интерес из-за присутствия жертвенных служителей, похороненных рядом с господином, что свидетельствует о практике множественных и одновременных захоронений.

Доктор Майо отметила, что процесс раскопок продолжается, поэтому точное количество людей, похороненных в гробнице, пока сложно определить. Она также отметила, что этот тип захоронения, где в одной гробнице захоронены разные люди, дает ценную информацию о верованиях и погребальных обычаях общества Кокле.

Доктор Майо объяснила, что лорда Кокле похоронили в необычном положении — лицом вниз, что было распространенной практикой в этой культуре, особенно поверх останков женщин.

Археологический парк Эль-Каньо, возведенный примерно в 700 году н. э. и заброшенный в 1000 году н. э., приносит значительные археологические открытия. Помимо известных монолитов, на территории парка находятся кладбище и церемониальная площадка с деревянными конструкциями. Это открытие уникально и дает понимание погребальных практик общества Кокле.