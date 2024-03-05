Откройте для себя новый мир: научный прорыв позволит общаться с животными при помощи искусственного интеллекта

Ученые заявляют, что язык животных будет расшифрован ИИ в ближайшие несколько лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект уже демонстрирует свою эффективность в различных областях, включая расшифровку человеческих мыслей, что облегчает адаптацию компьютеров для помощи людям с проблемами здоровья, такими как после инсульта.

Фото: Wikipedia by Rufus Sarsaparilla

По данным издания Daily Mail, ученые из Университета Линкольна стремятся продвинуться еще дальше. Они планируют обучить нейросеть пониманию языка животных. Для этого они собирают обширную базу разнообразных звуков, мимики, жестов и других поведенческих особенностей, производимых различными животными.

Надеясь на успех этих технологий, ученые предполагают, что в будущем люди смогут общаться не только с домашними, но и с дикими животными.

Для достижения этой цели исследователям помогает «цифровая биоакустика» - это портативные цифровые диктофоны, используемые для записи звуков и других мельчайших нюансов поведения животных. По мнению разработчиков, прорыв может произойти уже в ближайшем будущем, в течение 1-3 лет.

Таким образом, в ближайшие годы люди смогут использовать нейросеть для понимания языка животных.