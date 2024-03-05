Открытие, которое перевернет ваше представление о старении: новая угроза скрыта в каждой клетке

Японские ученые выявили новую причину старения клеток

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Окинавы по науке и технологии (Япония) обнаружили новый аспект в области клеточной биологии, который имеет потенциал глубоко повлиять на наше понимание процессов старения и здоровья организма.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ранее считалось, что повреждение клеточной мембраны может привести либо к восстановлению клетки, либо к ее гибели. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, выявило третий возможный исход: клеточное старение.

Мембрана, окружающая клетки, оказывается невероятно хрупкой, имея толщину всего 5 нанометров, что в 20 раз меньше толщины мыльного пузыря. Эта тонкая мембрана подвергается повреждениям в результате нормальных физиологических процессов, таких как сокращение мышц или повреждение тканей. Однако, как показывают исследования, клетки обладают механизмами восстановления, которые помогают им справиться с этими повреждениями.

Повреждение плазматической мембраны (ПМД) происходит во всех типах клеток из-за различных воздействий окружающей среды и внутренних механизмов клеток. Однако до сих пор было мало известно о возможных последствиях этого повреждения, помимо восстановления или гибели клетки.

Исследование, проведенное с использованием дрожжей и человеческих клеток, показало, что ПМД может привести к клеточному старению. Этот процесс характеризуется стабильной остановкой клеточного цикла, что в конечном итоге способствует старению организма. Кроме того, была обнаружена тесная генетическая связь между реакцией на ПМД и регуляцией продолжительности жизни клеток.

Эти новые открытия могут пролить свет на процессы старения и развитие возрастных заболеваний, а также предложить новые подходы к их лечению и профилактике.