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Ужасное открытие: магнетит в воздухе может вызвать болезнь Альцгеймера

Environment International: названа опасность грязного воздуха для мозга

1:38
Наука

Австралийские исследователи обнаружили, что частицы магнетита, присутствующие в загрязненном воздухе, могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Environment International: названа опасность грязного воздуха для мозга
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин is licensed under Free Art License

Согласно публикации в журнале Environment International, группа ученых из Технологического университета Сиднея провела исследование, направленное на изучение воздействия магнетита на когнитивные функции. Магнетит - это соединение оксида железа, часто встречающееся в промышленных выбросах, и его содержание в значительных количествах было обнаружено в мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера.

В ходе эксперимента с лабораторными мышами, как у здоровых, так и у генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера особей, исследователи подвергли их воздействию мельчайших частиц железа, магнетита и дизельных углеводородов в течение четырех месяцев. Оказалось, что магнетит вызывает наиболее сильные и стойкие патологии, которые, в свою очередь, могут быть провокаторами развития болезни Альцгеймера.

Воздействие магнетита приводит к потере нейрональных клеток в гиппокампе - области мозга, ответственной за память, а также в соматосенсорной коре, которая отвечает за обработку сигналов от органов чувств. Было также выявлено, что у мышей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера наблюдалось повышенное образование амилоидных бляшек.

Магнетит является распространенным загрязнителем воздуха, образующимся в результате высокотемпературных реакций горения. Основными источниками этих загрязнений являются выбросы автомобилей, лесные пожары и эмиссии угольных электростанций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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