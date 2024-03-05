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Старение: мифы и реальность. Когда на самом деле начинается старость

Искусственное освещение и гаджеты названы факторами старения

1:59
Наука

Вопрос о том, когда начинает стареть организм, остается предметом обсуждения. Некоторые называют возраст 30-35 лет началом этого процесса, в то время как другие ученые считают, что старение начинается с момента рождения. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодость продолжается до 44 лет.

Искусственное освещение и гаджеты названы факторами старения
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Однако все специалисты согласны в том, что понятие возраста относительно и зависит во многом от индивидуальных особенностей. В различных странах мира активно исследуются проблемы старения и возможности его замедления.

Первые признаки старения проявляются с появлением заболеваний, связанных с возрастом, таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, а затем могут быть выявлены и другие отклонения, вплоть до деменции.

Чем раньше обнаружатся первые признаки ускоренного старения, тем проще предотвратить развитие серьезных заболеваний и сохранить молодость. Уже в возрасте 40-45 лет можно заметить признаки риска ускоренного старения. В России с 2011 года проводится проект ЭССЕ-РФ, в рамках которого исследуются возрастные заболевания у более чем 79,5 тысяч человек.

Эксперты выделяют пять основных сценариев старения, от "сохраненного" типа, при котором здоровье сохраняется до глубокой старости, до наиболее неблагоприятного "низкофункционального" типа, когда человек страдает от множества серьезных заболеваний и нуждается в постоянной помощи.

Состояние иммунитета, уровень стресса и образ жизни играют важную роль в процессе старения. Установлено, что гормон мелатонин существенно влияет на продление молодости, однако его выработка снижается из-за искусственного освещения и чрезмерного использования гаджетов.

Исследования показывают, что прием мелатонина среднего возраста может замедлить процесс старения и снизить риски развития рака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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