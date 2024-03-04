Шокирующее открытие учёных: что происходит в организме после 7 дней голодания

Коллектив биологов впервые на молекулярном уровне проанализировал воздействие семидневной голодовки на человеческий организм. По информации пресс-службы Лондонского университета королевы Марии (QMUL), исследователи университета впервые детально изучили молекулярные изменения в функционировании различных органов во время продолжительной голодовки, включая период поста.
Продолжительный отказ от пищи способствует потере лишнего веса и улучшению работы многих органов, однако эти изменения проявляются только через три дня после начала голодания.
Эти выводы были сделаны после эксперимента с участием добровольцев, которые придерживались строгой водной диеты в течение недели. Как результат, средний вес снизился на 5,7 кг, и наблюдались значительные изменения в концентрации более тысячи белков в различных органах. Большинство этих изменений были положительными и затронули работу различных органов, включая мозг.
Однако учёные предупреждают о возможных негативных последствиях. Поскольку реакции организма могут быть разнообразными, голодание следует начинать только под строгим медицинским наблюдением.
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