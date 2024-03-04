Глобальный климатический кризис ударит силой ни в чем не знающих: как Эль-Ниньо готовится изменить мир навсегда

Грядет экстремальная жара: названы три региона с рекордными температурами в этом году

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Прошедший год выделялся среди всех предыдущих своей непревзойденной жарой, однако ученые предупреждают, что нас ждут еще более тяжелые испытания. В текущем году планету ожидают значительные потрясения вследствие явления Эль-Ниньо, которое вызывает повышение температуры поверхности морей и происходит периодически.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Kraft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным из Scientific Reports, ученые Китайской академии метеорологических наук прогнозируют, что естественные аномалии будут затрагивать практически все регионы планеты, но наиболее серьезные последствия ожидаются в Бенгальском заливе, на Филиппинах и в Карибском море.

Это значительное повышение температуры происходит в результате взаимодействия Эль-Ниньо и других факторов глобального изменения климата. Ученые использовали компьютерные модели, чтобы оценить воздействие Эль-Ниньо на локальные изменения температуры.

Анализ показал разницу между современными показателями и базовыми данными периода с 1951 по 1980 годы. В упомянутых проблемных регионах ожидается повышение температуры на более чем 1,8° F (1°C) выше среднего уровня. Также существует вероятность более резких изменений.

Другими критическими регионами будут Аляска, Амазонка и Южно-Китайское море, где повышение температуры будет еще более значительным, превышая примерно на 4,32°F (2,4°C). Это может привести к серии экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи, лесные пожары и прочие ЧП.