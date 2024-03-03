Ученые разоблачают: как негативные мысли могут контролировать ваше время

Люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают свои важные дела

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние исследования, проведенные учеными из Университета штата Огайо, приближают нас к более ясному пониманию психологических аспектов нашего поведения в процессе выполнения задач. Они выявили, что люди с выраженным негативным отношением к задачам склонны откладывать их выполнение.

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Термин "предвзятость взвешивания валентности" в психологии объясняет тенденцию людей оценивать решения, опираясь либо на положительные, либо на отрицательные аспекты. Этот феномен влияет на наше принятие решений в отношении неприятных задач.

В серии исследований, опубликованных в журнале "Личность и индивидуальные различия", ученые Рассел Фацио и Хавьер Гранадос Самайоа выяснили, что негативное отношение связано с прокрастинацией. То есть, люди, склонные уделять больше внимания негативным аспектам, чаще откладывают выполнение задач.

В одном из исследований участникам предлагалось заполнить налоговую декларацию. Те, у кого было более негативное отношение, склонны были откладывать это дело. Также было установлено, что уровень мотивации и способность к самоконтролю играют важную роль в том, как быстро мы приступаем к задачам.

Интересно, что ученые также обнаружили, что склонность оценивать ситуации с уклонением в сторону негативных аспектов может помочь нам быть более реалистичными в оценке собственных возможностей. Это может помочь избежать самообмана и улучшить планирование.

Таким образом, понимание того, как наше отношение влияет на наше поведение, может помочь нам эффективнее управлять своим временем и ресурсами.