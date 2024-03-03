Спутниковые снимки шокируют: мегаполисы США исчезают под водой прямо на глазах

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2:09
Наука

Недавние спутниковые снимки явно свидетельствуют о том, что мегаполисы и другие населённые пункты вдоль атлантического побережья Соединённых Штатов постепенно погружаются под воду. Этот процесс развивается довольно стремительно.

Учёные заявляют, что восточное побережье США стремительно тонет
Фото: Wikipedia by Lesekreis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Одну из первых в мире карт оседания суши высокого разрешения представили исследователи из Технологического университета Вирджинии и Геологической службы США в своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они использовали данные радиолокации, собранные со спутников, чтобы создать цифровые карты рельефа, отчетливо показывающие территории, которые уже погружаются под воду.

Эксперты подчеркивают значимость этого исследования, поскольку они смогли создать одно из самых детальных изображений процесса оседания суши. Ранее существовали данные о множестве случаев изменения высоты суши на протяжении многих лет, но это одно из первых изображений такого высокого разрешения.

Анализ карт показал, что на восточном побережье происходит проседание как минимум на 2 миллиметра в год, с более выраженным погружением водой наиболее населённых районов, которые опускаются на 5 миллиметров в год или даже больше. Эти районы занимают более 3,6 тысяч квадратных километров.

Особенно беспокоит ситуация в таких городах, как Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Балтимор, Вирджиния-Бич и Норфолк, где неравномерное погружение суши представляет серьёзную угрозу для инфраструктуры, такой как дороги, трубопроводы, железные дороги и даже аэропортовские взлётно-посадочные полосы.

Помимо погружения суши, также наблюдается подъём уровня моря на примерно 4 миллиметра в год в связи с потеплением и таянием ледников, что увеличивает риски наводнений и других природных катастроф.

Напомним, что в Нью-Йорке расположены два аэропорта вблизи атлантического побережья, а система железных дорог в этом регионе очень оживлённая. В Балтиморе и Норфолке более половины инфраструктуры подвержены риску погружения, что затрагивает миллионы жителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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