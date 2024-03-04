Китайцы разогнали поезд до рекордной скорости и обещают, что он обгонит сверхзвуковой самолёт

В КНР разогнали поезд на магнитной подушке в вакуумном тоннеле до рекордной скорости более 623 км/ч, сообщает South China Morning Post.
Китайский вариант Hyperloop называется T-Flight. Его разработал производитель ракет CASIC. С осени проводятся испытания в тоннеле с низким давлением воздуха (в 10-1000 раз меньше атмосферного) длиной около двух километров — самом протяжённом из действующих.
Родоначальником Hyperloop принято считать Илона Маска, но он отказался от проекта, требующего значительных вложений, потому что даже богатейшие США не согласились изыскивать на это баснословные миллиарды.
В Китае же с его госкапитализмом и деньги найдутся, и к нытью владельцев земель, где проложат тоннель (а тем более экологов) никто не прислушается, и необходимость развития транспортной инфраструктуры высока из-за плотности городского населения.
В дальнейших испытания тоннель Hyperloop увеличат до 60 километров, что даст возможность разогнать поезд до 1000 км/ч, а в перспективе его скорость должна превысить звуковую.
Пока же производители намерены соединить своей системой Датун, где находится испытательный полигон, с Пекином, чтобы преодолевать 346-километровый путь, который сейчас занимает четыре часа, за неполные 30 минут.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.