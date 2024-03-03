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Регенерация коснулась и их: обнаружена удивительная способность секвой самовосстанавливаться из "спящих" почек

Live Science: ученые обнаружили способность секвой к самовосстановлению

1:42
Наука

Экологическое исследование, проведенное командой ученых, обнаружило удивительные способности древних секвой к выживанию и восстановлению после катастрофических лесных пожаров.

Live Science: ученые обнаружили способность секвой к самовосстановлению
Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0

Даже несмотря на то, что в 2020 году лес секвой был серьезно поврежден пожаром, спустя три года ученые обнаружили новые признаки жизни на выживших деревьях. Наблюдения показали, что новые побеги проросли из так называемых "спящих" почек, сформировавшихся многие тысячелетия назад, когда деревья были еще молодыми. Это означает, что эти древние секвойи способны использовать ткани, сформировавшиеся две тысячи лет назад, для своего возрождения.

Ученые также обнаружили, что для своего восстановления деревья используют старые запасы углерода, которые были накоплены десятилетиями назад. Исследование выявило, что секвойи не только тратят свежие запасы углерода, собранные в 1960-х годах, но и обращаются к более древним запасам углерода, синтезированным еще более полувека или век назад. Это является одним из самых старых наблюдений за использованием запасов углерода в истории экологических исследований, сообщает Live Science.

Новые побеги, возникшие из "спящих" почек на выживших древних секвойях, уже достигли значительного размера, что подчеркивает их удивительную способность к выживанию и адаптации. Эти деревья, многие из которых достигают двух тысяч лет, продолжают демонстрировать свою уникальность и важность в экосистеме, а исследование их способности к восстановлению после пожаров предоставляет ценную информацию для сохранения их жизни и биоразнообразия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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