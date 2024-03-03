Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц

Датские орнитологи обнаружили, что пение птиц помогает им сохранять свой голос

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное датскими орнитологами, обнаружило, что пение у певчих птиц играет критическую роль в поддержании качества и привлекательности их голоса.

Фото: Openverse by Linton Snapper is licensed under CC BY 2.0

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило, что длительное время без пения приводит к ослаблению голосовых мышц и снижению качества вокализации. Ученые предположили, что подобное поведение может быть обусловлено не только потребностью в защите территории или привлечении партнеров, но и необходимостью поддержания голосовых способностей.

Эксперименты, проведенные с зебровыми амадинами, показали, что отсутствие возможности петь приводило к быстрому ослаблению голосовых мышц. Птицы, лишенные возможности пения в течение длительного времени, теряли работоспособность своего вокального аппарата и становились менее привлекательными для партнеров.

Результаты исследования имеют важное значение не только для понимания поведения птиц, но и для человеческого голоса. Аналогично певчим птицам, долгий период молчания у человека может привести к потере голосовых данных. Это открытие может помочь в разработке методов тренировки и восстановления голоса у людей, включая профессиональных певцов и людей, столкнувшихся с проблемами голоса после заболеваний или хирургических вмешательств.