Внеземная причина происхождения: ученые не могут найти место образования желтого стекла, которое лежит между Египтом и Ливией

The Conversation: желтое стекло, обнаруженное между Египтом и Ливией, возникло из-за метеорита

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование желтого стекла, обнаруженного в разных частях Великого песчаного моря между Египтом и Ливией, занимает важное место в научных изысканиях.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Начиная с первых описаний в 1933 году, его происхождение вызывало много споров. В 1996 году был определен примерный возраст стекла — 29 миллионов лет, однако его состав противоречил этому временному рамке.

Новые исследования, проведенные на образцах, собранных в районе Эль-Джауф на юго-востоке Ливии, пролили свет на эту загадку. С помощью метода сверхсильного увеличения было обнаружено, что стекло содержит полиморфные модификации минералов, включая кубический цирконий, образующийся при очень высоких температурах, а также редкий полиморф, требующий высокого давления. Эти результаты указывают на то, что желтое стекло возникло в результате удара метеорита, сообщает The Conversation.

Однако, обнаружение стекла вызвало вопрос о наличии родительского кратера вблизи места находки. Пока что ближайшие известные кратеры находятся слишком далеко, чтобы считаться возможным источником этого стекла. Это означает, что научному сообществу предстоит дальнейшее исследование, чтобы определить точное происхождение стекла и найти потенциальный кратер-источник.