Собака, женщина и змея: найденные в древнегреческом городе Эликис артефакты навели ученых на мысли о Посейдоне

В ходе археологических раскопок в древнегреческом городе Эликис на севере Пелопоннеса были обнаружены несколько артефактов, предположительно использовавшихся в религиозных обрядах, связанных с культом бога моря Посейдона.
Находки были сделаны на территории древнего святилища, возраст которого составляет около 2800 лет и которое было затоплено несколько раз за свою историю. Среди найденных артефактов выделяются бронзовая статуэтка, представляющая собой изображение собаки, глиняная фигурка женщины, змеиная голова из бронзы, а также часть золотого ожерелья.
По мнению ученых, эти предметы вероятно использовались как подношения Посейдону и другим божествам, которым, вероятно, поклонялись в этом святилище. Однако точное предназначение и символическое значение найденных фигур пока требуют дальнейших исследований, сообщает Live Science.
Генеральный директор Археологического музея в Салониках Анастасия Гадолу отмечает, что для полного понимания исторического и религиозного контекста необходимы более подробные исследования, учитывающие данные из различных слоев, где были обнаружены артефакты.
Раскопки этого древнего святилища в Эликисе ведутся археологами уже почти два десятилетия, и результаты исследований подтверждают информацию из древних текстов о том, что именно здесь когда-то поклонялись богу Посейдону.
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