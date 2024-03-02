Это многое объясняет: найденные израильскими археологами 16 фрагментов керамической черепицы в Городе Давида проливают свет на историю Израиля

Израильские археологи обнаружили фрагменты керамической черепицы в Городе Давида

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе археологических раскопок в Городе Давида, древнем районе Иерусалима, обнаружены 16 фрагментов керамической черепицы, которая датируется II веком до нашей эры.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Эта находка израильский археологов представляет большое значение, так как она непосредственно связана с правлением Антиоха IV Эпифана, греко-сирийского царя из династии Селевкидов, и историей еврейского праздника Ханука.

Керамическая черепица была изобретена в Греции в VII веке до нашей эры и стала популярным материалом для покрытия крыш благодаря своей прочности и водоотталкивающим свойствам. Однако её использование в Израиле началось лишь спустя 500 лет после изобретения, с завоеванием Иудеи Антиохом IV Эпифаном.

Политика эллинизации, проводимая Антиохом IV, вела к восстанию Маккавеев и восстановлению независимости Иудеи от Селевкидов. Праздник Ханука был установлен в честь изгнания греко-сирийских войск из Иерусалима и восстановления службы в Иерусалимском храме, сообщает "Вокруг Света".

Обнаружение фрагментов черепицы в Городе Давида является значимым открытием, так как это одно из немногих материальных свидетельств присутствия греко-сирийских захватчиков в Иерусалиме. Предполагается, что эта черепица использовалась для покрытия крыши крепости, основанной Антиохом IV у стен города.

Интересно, что традиция использования черепицы на крышах исчезла после освобождения Иудеи, возможно, из-за её ассоциаций с чужеродностью. Тем не менее, черепичные крыши вернулись в регион лишь с приходом римских завоевателей.