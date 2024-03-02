Их может быть в космосе намного больше: астрономы открыли новую галактику, меняющую наше представление о Вселенной

Астрономы США обнаружили новую галактику при помощи телескопа "Джеймс Уэбб"

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее обнаружение галактики AzTECC71 телескопом "Джеймс Уэбб" представляет собой значимое открытие в области астрономии, которое может существенно изменить наше представление об эволюции галактик в ранние периоды Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Астрономы из Техасского университета в Остине обнаружили эту галактику, образовавшуюся всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследования, проведенные научным сотрудником университета Джедом Маккинни и его коллегами, показали, что несмотря на относительно малые размеры, галактика AzTECC71 активно формирует новые звезды. Это подтверждается наблюдениями, сделанными с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", который обладает высокой чувствительностью и позволяет увидеть даже самые слабые и далекие объекты в космосе.

Открытие AzTECC71 имеет важное значение для науки, поскольку предполагает наличие значительного количества подобных галактик в ранней Вселенной. Это наталкивает ученых на пересмотр представлений о том, каким образом формируются и развиваются галактики в ранние этапы космической истории, сообщает Astrophysical Journal.

Кроме того, обнаружение этой галактики показывает, что пылевые галактики, подобные AzTECC71, которые обычно сложно наблюдать из-за поглощения света их звезд пылью или переизлучения в более длинных волнах, могут быть более распространенными, чем ранее предполагалось.