Гуляют на расстоянии от сородичей: в лесах Китая ученые обнаружили новый вид ежей, которые сильно отличаются от своих родственников

Исследование, проведенное учеными из Аньхойского педагогического университета, фокусируется на необычном явлении в лесах Китая — появлении нового вида ежей.

Фото: Openverse by Shi et al. 2023 is licensed under CC BY 4.0