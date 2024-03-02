Гуляют на расстоянии от сородичей: в лесах Китая ученые обнаружили новый вид ежей, которые сильно отличаются от своих родственников

ZooKeys: в лесах Китая обнаружен новый вид ежей рода Mesechinus

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Аньхойского педагогического университета, фокусируется на необычном явлении в лесах Китая — появлении нового вида ежей.

Фото: Openverse by Shi et al. 2023 is licensed under CC BY 4.0

Начиная с 2018 года, количество этих ежей заметно увеличилось, привлекая внимание научного сообщества. Дальнейший анализ позволил установить, что эти ежи принадлежат к новому виду рода Mesechinus, ранее неизвестному науке.

Новый вид, обозначенный как Mesechinus orientalis, характеризуется некоторыми уникальными особенностями. Он отличается скромными размерами, не превышающими 18 сантиметров в длину, и имеет самые короткие иглы в своем роде — от 1,8 до 2 сантиметров. Более того, эти иглы разноцветные: у основания они белые, за ними следует черная полоса, узкое светлое кольцо и черный кончик. Этот вид также выделяется миниатюрными ушами и некоторыми отличиями в форме головы, сообщает ZooKeys.

Поведенческие особенности нового вида также привлекли внимание исследователей. Он предпочитает держаться на расстоянии от своих сородичей, находясь от них минимум в 1000 километрах. Его типичная среда обитания — кустарники и субтропические широколиственные леса на высоте от 30 до 700 метров.

Открытие нового вида ежей имеет важное значение для науки, так как значительно расширяет известный ареал обитания рода Mesechinus. Это важно для более глубокого понимания макроэволюции данного рода и его роли в экосистемах, а также может оказать влияние на практические аспекты охраны природы и биоразнообразия.