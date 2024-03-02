Не все так просто: ученые обнаружили, что обнаруженная в Израиле табличка с обращением к богу Яхве могла быть обычным рыболовецким грузилом

В 2019 году археологи обнаружили в Самарии кусок свинца с надписью, предположительно, обращением к богу израильтян с просьбой проклясть их врагов. Этот артефакт привлек внимание, поскольку изначально считалось, что это самый ранний известный текст, содержащий имя Яхве, основного бога в иудаизме. Однако дальнейшие исследования привели к различным выводам.
Табличка была найдена возле "Алтаря Иисуса Навина" на горе Эбал, которая в Ветхом Завете упоминается как место, где Иисус Навин, преемник Моисея в качестве лидера израильтян, совершал жертвоприношения Яхве. Расшифрованные протоалфавитные буквы на табличке соответствуют современным еврейским буквам, образующим имя Яхве.
На табличке были обнаружены и другие надписи, которые также могли быть призывами к Яхве. Однако дальнейшие исследования вызвали сомнения в первоначальных интерпретациях. Рентгеновские снимки показали, что часть, которая изначально принималась за надпись, на самом деле представляет собой фигурные вмятины, сообщает Live Science.
Также возникают вопросы о возрасте, происхождении и предназначении таблички. Некоторые исследователи предполагают, что она могла быть просто грузилом для рыболовных сетей. Неопределенность существует и относительно происхождения свинца, из которого изготовлена табличка.
Авторы первоначального исследования намерены представить дополнительные доказательства своей теории во второй части статьи. В настоящее время эта работа находится в процессе.
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