Не все так просто: ученые обнаружили, что обнаруженная в Израиле табличка с обращением к богу Яхве могла быть обычным рыболовецким грузилом

Live Science: обнаруженная в Израиле табличка с обращением к Яхве могла быть грузилом для рыболовных сетей

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2019 году археологи обнаружили в Самарии кусок свинца с надписью, предположительно, обращением к богу израильтян с просьбой проклясть их врагов. Этот артефакт привлек внимание, поскольку изначально считалось, что это самый ранний известный текст, содержащий имя Яхве, основного бога в иудаизме. Однако дальнейшие исследования привели к различным выводам.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Табличка была найдена возле "Алтаря Иисуса Навина" на горе Эбал, которая в Ветхом Завете упоминается как место, где Иисус Навин, преемник Моисея в качестве лидера израильтян, совершал жертвоприношения Яхве. Расшифрованные протоалфавитные буквы на табличке соответствуют современным еврейским буквам, образующим имя Яхве.

На табличке были обнаружены и другие надписи, которые также могли быть призывами к Яхве. Однако дальнейшие исследования вызвали сомнения в первоначальных интерпретациях. Рентгеновские снимки показали, что часть, которая изначально принималась за надпись, на самом деле представляет собой фигурные вмятины, сообщает Live Science.

Также возникают вопросы о возрасте, происхождении и предназначении таблички. Некоторые исследователи предполагают, что она могла быть просто грузилом для рыболовных сетей. Неопределенность существует и относительно происхождения свинца, из которого изготовлена табличка.

Авторы первоначального исследования намерены представить дополнительные доказательства своей теории во второй части статьи. В настоящее время эта работа находится в процессе.