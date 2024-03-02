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Хочешь жить — умей вертеться: ученые обнаружили еще один случай, когда шимпанзе отобрало добычу у другого хищника

Primates: обнаружен второй случай отбирания шимпанзе добычи у других животных

1:09
Наука

Исследование шимпанзе, проведенное зоологами из Университетского колледжа Лондона, обнаружило удивительное поведение этих обезьян.

Primates: обнаружен второй случай отбирания шимпанзе добычи у других животных
Фото: Openverse by OctopusHat is licensed under CC BY-SA 2.0

В отличие от их обычного рациона, включающего в себя в основном растительную пищу, шимпанзе также могут потреблять мясо, добытое на охоте или через отбор у других хищников. Один из недавних случаев наблюдения состоялся в долине Исса в Западной Танзании, где альфа-самец шимпанзе по кличке Имба отобрал у венценосного орла убитую им антилопу, сообщает Primates.

Этот инцидент является лишь вторым задокументированным случаем такого поведения у шимпанзе. Ранее были зафиксированы случаи отбирания добычи у леопардов и бабуинов.

Наблюдения за поведением шимпанзе имеют важное значение для понимания эволюции поведения наших предков и развития социальных структур в животном мире. Ученые считают, что эти наблюдения помогают рассмотреть процесс эволюции от пассивного собирания падали к агрессивному отбиранию добычи у других хищников и, в конечном итоге, к формированию сотрудничества в процессе охоты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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