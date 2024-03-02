Много кошек — это звоночек: ученые, проанализировав 17 научных работ, обнаружили связь между владением этими животными и шизофренией

Австралийские ученые обнаружили связь между владением кошками и шизофренией

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно недавнему исследованию, проведенному австралийскими учеными, существует связь между владением кошками и повышенным риском развития шизофрении у людей.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование охватило анализ 17 научных работ, опубликованных за последние 44 года в 11 странах. Результаты показали, что у людей, имеющих регулярный контакт с кошками, вероятность развития шизофрении оказалась примерно вдвое выше, чем у тех, кто избегает общения с этими животными.

Однако, несмотря на эти выводы, исследование имеет ряд ограничений. Например, большинство из 17 проанализированных исследований не смогли доказать причинно-следственной связи между владением кошками и развитием шизофрении. Кроме того, качество некоторых исследований оказалось недостаточным, а результаты других были противоречивыми, сообщает Schizophrenia Bulletin.

Несмотря на ограничения, более качественные научные работы подтверждают связь между владением кошками и психическими расстройствами. Например, одно из исследований показало, что среди тех, кого кошки кусали, было больше случаев шизофрении, чем среди тех, кто не имел подобного контакта. Еще одно исследование обнаружило, что люди, покусанные кошками, набирали больше баллов в тестах, измеряющих психологические переживания.

Однако авторы исследования отмечают необходимость дополнительных качественных и более широких исследований для установления более точной связи между владением кошками и развитием шизофрении.