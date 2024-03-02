Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка

Ученые из Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что генетические факторы, включая группу крови матери, могут частично определять уровень интеллекта детей.
По их исследованиям, дети, рожденные от матерей с группой крови 0 (первая группа крови), обычно обладают очень высоким уровнем IQ. Ученые сообщают, что матери с группой крови 0 имеют явное преимущество перед матерями с другими группами крови.
Такие дети, по их утверждению, обычно пользуются крепким здоровьем и развиваются быстрее, чем их сверстники. Их иммунная система считается более совершенной, что связано с более низкой вероятностью зачатия, так как яйцеклетка принимает более здоровые сперматозоиды.
Поэтому эмбрионы, происходящие от матерей с первой группой крови, обычно считаются более здоровыми, согласно Thuvienpc.
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