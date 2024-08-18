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Стало известно, как пиво защищает от Альцгеймера и рака

The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
1:10
Наука

По информации, опубликованной The Sun и ссылаясь на новое исследование, употребление пива, вина или спелых фруктов может снизить риск развития рака или болезни Альцгеймера. Авторы статьи отмечают, что, несмотря на известные вредные последствия злоупотребления алкоголем, содержащийся в некоторых напитках диацетил имеет аналогичные свойства лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний.

The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
Фото: "Beer" by Tim Dobson, CC BY 2.0

Диацетил присутствует во многих ферментированных продуктах и является одним из самых распространенных ароматизаторов в мире. Ученые пришли к выводу, что вдыхание этого вещества может "замедлить нейродегенерацию или нарушения памяти при различных заболеваниях".

"Мы впервые демонстрируем, что некоторые из этих молекул запаха, с которыми мы взаимодействуем, могут быть поглощены клетками нашей кожи, носа, легких и, возможно, даже проникать в мозг через кровоток, что фундаментально изменяет экспрессию генов", — отметил Профессор Анандасанкар Рэй из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1—2 % об., отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают), сухих веществ (в основном углеводов) 7—10 %, углекислого газа 0,48—1,0 %.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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