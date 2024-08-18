Стало известно, как пиво защищает от Альцгеймера и рака

The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации, опубликованной The Sun и ссылаясь на новое исследование, употребление пива, вина или спелых фруктов может снизить риск развития рака или болезни Альцгеймера. Авторы статьи отмечают, что, несмотря на известные вредные последствия злоупотребления алкоголем, содержащийся в некоторых напитках диацетил имеет аналогичные свойства лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний.

Фото: "Beer" by Tim Dobson, CC BY 2.0

Диацетил присутствует во многих ферментированных продуктах и является одним из самых распространенных ароматизаторов в мире. Ученые пришли к выводу, что вдыхание этого вещества может "замедлить нейродегенерацию или нарушения памяти при различных заболеваниях".

"Мы впервые демонстрируем, что некоторые из этих молекул запаха, с которыми мы взаимодействуем, могут быть поглощены клетками нашей кожи, носа, легких и, возможно, даже проникать в мозг через кровоток, что фундаментально изменяет экспрессию генов", — отметил Профессор Анандасанкар Рэй из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

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