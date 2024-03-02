Опасное психическое расстройство оказалось способно повысить риск болезней сердца

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JAHA: шизофрения может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Токийского университета обнаружили, что наличие шизофрении может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, особенно у женщин. Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA), включало ретроспективный анализ состояния здоровья 4 124 508 человек в возрасте от 18 до 75 лет с целью выявления связи между шизофренией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Ученые искали возможную связь между шизофренией и такими серьезными заболеваниями, как инфаркт миокарда, стенокардия, инсульт, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий и тромбоэмболия легочной артерии. Исследование включало данные как людей с диагнозом шизофрении, так и здоровых добровольцев.

После анализа физического состояния участников исследования ученые провели наблюдение за ними в течение среднего периода в 1288 дней (± 1001 день), в ходе которого было зафиксировано 182 158 сердечно-сосудистых событий.

В результате было обнаружено, что наличие шизофрении сопровождается увеличенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин. Авторы исследования подчеркивают важность более тщательного внимания к сердечно-сосудистому здоровью у пациентов с диагнозом шизофрении при обращении к врачам-кардиологам.