Эволюционный переворот: как бабочка-мутант изменила представление о генетике красоты

Ученые выяснили, как крылья бабочек приобретают красочные узоры

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

На eBay была выставлена на продажу бабочка-мутант, которая изменила представление натуралистов о формировании уникального разнообразия цветовых полос на крыльях этих нежных созданий.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Ранее считалось, что многообразие узоров на крыльях бабочек обусловлено геном, ответственным за синтез белка. Однако недавние исследования как этой бабочки, так и других видов, указывают на то, что гены, регулирующие пигментацию крыльев, могут быть контролируемы тем же механизмом, который оперирует РНК, а не белками.

В 2016 году считалось, что большинство изменений в узорах крыльев обусловлено белковым геном. Тем не менее, три независимые исследовательские группы выяснили, что ключевым фактором является другой ген, который ранее оставался незамеченным из-за своего скрытого положения на геноме, близко к коре головного мозга.

Продуктом этого гена оказывается не белок, а РНК, которая управляет экспрессией генов, регулирующих пигментацию крыльев, включая черный и другие оттенки. Одна из групп также показала, что эта РНК расщепляется на меньшие фрагменты, которые точно регулируют производство пигментов.

"Это открытие разгадывает тайну, над которой долго размышляла научная общественность", — отмечает Николас Гомпель из Боннского университета.

Это открытие, представленное в трех научных докладах, также является первым примером, когда длинная не-кодирующая РНК (ncRNA), которая не порождает белки, связывается с эволюцией визуальных характеристик животных.

"Теперь мы должны уделять больше внимания не-кодирующей РНК", — говорит Илик Саккери из Ливерпульского университета, один из членов исследовательской группы, занимавшейся корой головного мозга.

Для Луки Ливраги, эволюционного биолога, совместно работавшего с Джозефом Хэнли, биоинформатиком из Университета Дьюка, ключевым стало обнаружение белых бабочек Heliconius на eBay.

После секвенирования генома десятков этих мутантов они выявили делецию в области гена коры головного мозга. Эта делеция включала в себя последовательность, кодирующую ncRNA, которая прежде не привлекала внимания исследователей.

Проводя эксперименты с Vanessa cardui, бабочками с яркими крыльями, и используя генный редактор CRISPR, они отключили только ncRNA. В результате получились бабочки с белыми крыльями, похожие на Heliconius. При этом блокировка коры головного мозга не оказала влияния на окраску крыльев.

Кроме того, группа Ливраги обнаружила, что та же ncRNA контролирует черную окраску и другие пигменты на крыльях различных видов бабочек, даже тех, которые далеко родственны.

"Теперь мы должны признать, что главным регулятором является РНК, а не белок", — отмечает Питер Холланд, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, не участвовавший в этих исследованиях.