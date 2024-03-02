Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как разобраться с вибрациями и рывками в тормозной системе: советы от представителя ГИБДД
От привычного к полезному: четыре совета по введению здоровой пищи в ваш рацион
Какие прививки необходимы вашему питомцу?
Что масла марулы такое и почему оно борется с морщинами лучше оливкового
Глава ВТБ заявил, что ключевая ставка будет снижаться "по-женски"
Rockstar Games выпустила дополнительный контент для GTA Online с новыми миссиями
Как правильно выполнять боксерские приседания
Аналитик Вавилов рассказал о повышении доходности вкладов в юанях
Дмитрий Горин: методы экономии при путешествиях по территории России
Эволюционный переворот: как бабочка-мутант изменила представление о генетике красоты

Ученые выяснили, как крылья бабочек приобретают красочные узоры

2:57
Наука

На eBay была выставлена на продажу бабочка-мутант, которая изменила представление натуралистов о формировании уникального разнообразия цветовых полос на крыльях этих нежных созданий.

Ученые выяснили, как крылья бабочек приобретают красочные узоры
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Ранее считалось, что многообразие узоров на крыльях бабочек обусловлено геном, ответственным за синтез белка. Однако недавние исследования как этой бабочки, так и других видов, указывают на то, что гены, регулирующие пигментацию крыльев, могут быть контролируемы тем же механизмом, который оперирует РНК, а не белками.

В 2016 году считалось, что большинство изменений в узорах крыльев обусловлено белковым геном. Тем не менее, три независимые исследовательские группы выяснили, что ключевым фактором является другой ген, который ранее оставался незамеченным из-за своего скрытого положения на геноме, близко к коре головного мозга.

Продуктом этого гена оказывается не белок, а РНК, которая управляет экспрессией генов, регулирующих пигментацию крыльев, включая черный и другие оттенки. Одна из групп также показала, что эта РНК расщепляется на меньшие фрагменты, которые точно регулируют производство пигментов.

"Это открытие разгадывает тайну, над которой долго размышляла научная общественность", — отмечает Николас Гомпель из Боннского университета.

Это открытие, представленное в трех научных докладах, также является первым примером, когда длинная не-кодирующая РНК (ncRNA), которая не порождает белки, связывается с эволюцией визуальных характеристик животных.

"Теперь мы должны уделять больше внимания не-кодирующей РНК", — говорит Илик Саккери из Ливерпульского университета, один из членов исследовательской группы, занимавшейся корой головного мозга.

Для Луки Ливраги, эволюционного биолога, совместно работавшего с Джозефом Хэнли, биоинформатиком из Университета Дьюка, ключевым стало обнаружение белых бабочек Heliconius на eBay.

После секвенирования генома десятков этих мутантов они выявили делецию в области гена коры головного мозга. Эта делеция включала в себя последовательность, кодирующую ncRNA, которая прежде не привлекала внимания исследователей.

Проводя эксперименты с Vanessa cardui, бабочками с яркими крыльями, и используя генный редактор CRISPR, они отключили только ncRNA. В результате получились бабочки с белыми крыльями, похожие на Heliconius. При этом блокировка коры головного мозга не оказала влияния на окраску крыльев.

Кроме того, группа Ливраги обнаружила, что та же ncRNA контролирует черную окраску и другие пигменты на крыльях различных видов бабочек, даже тех, которые далеко родственны.

"Теперь мы должны признать, что главным регулятором является РНК, а не белок", — отмечает Питер Холланд, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, не участвовавший в этих исследованиях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Скрыть или пристегнуться? Как изменения в ПДД меняют поведение водителей при остановке ДПС
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Шесть секретов приготовления идеального картофельного пюре
Шесть секретов приготовления идеального картофельного пюре
Последние материалы
Аналитик Вавилов рассказал о повышении доходности вкладов в юанях
Дмитрий Горин: методы экономии при путешествиях по территории России
Важная подкормка жимолости после цветения
Стоимость ремонта китайских машин выросла на 25%
Ученые обнаружили, что излучение массивных звезд формирует планетные системы
Стала известна дата выхода фильма ужасов "Винни-Пух: Кровь и мёд 2"
Узнайте, как избежать переедания: подсказки эндокринолога
Николай Басков раскрыл секрет популярности Сергея Лазарева
Ленивая паста с курицей и грибами: отличный вариант быстрого ужина
Обновление для Starfield выйдет уже 6 марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников