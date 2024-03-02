Открытие в туманности Ориона: как массивные звезды влияют на формирование планетных систем

Ученые обнаружили, что излучение массивных звезд формирует планетные системы

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными CNRS в рамках международной исследовательской группы, сфокусировалось на механизмах формирования планетных систем, включая Солнечную систему. Используя космический телескоп Джеймса Уэбба, они проанализировали туманность Ориона — звездное кристаллизаторное место, чтобы разгадать этот процесс.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository

Путем изучения протопланетного диска d203-506 они обнаружили, что массивные звезды играют ключевую роль в формировании планетных систем. Эти звезды, обладающие массой примерно в 10 раз большей, чем у Солнца, и более важно — ярче его в 100 000 раз, оказывают значительное воздействие на планеты, формирующиеся в их близости, через интенсивное ультрафиолетовое излучение.

В зависимости от массы такой звезды в центре планетной системы, это излучение может либо способствовать, либо препятствовать формированию планет, рассеивая их вещество. В результате исследования в туманности Ориона ученые пришли к выводу, что из-за сильного излучения массивных звезд планета аналогичная Юпитеру не могла сформироваться в системе d203-506.

Это открытие с высокой точностью демонстрирует важную роль массивных звезд в эволюции планетных систем и предоставляет новые перспективы для понимания процессов их формирования.