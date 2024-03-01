Пугающая правда о собачьих инфекциях: как ваш питомец может стать носителем смертоносной угрозы

PLoS ONE: свыше половины домашних собак могут быть заражены опасными бактериями

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, проведенном в Колледже ветеринарной медицины Сычуаньского сельскохозяйственного университета (КНР), было обнаружено значительное увеличение уровня устойчивости к противомикробным препаратам у кишечной палочки у собак, страдающих диареей.

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Результаты исследования, опубликованные в открытом доступе журнала PLOS ONE, основаны на анализе 185 образцов фекалий.

За последнее десятилетие эффективность антибиотиков стала снижаться из-за роста устойчивости бактерий к ним. Ученые активно ищут новые методы лечения и лекарства, а также исследуют факторы, способствующие развитию устойчивости.

В этом исследовании китайский научный коллектив изучал влияние совместного проживания животных на уровень устойчивости бактерий. Они анализировали образцы фекалий собак с диареей, так как она часто ассоциируется с кишечной палочкой.

Исследователи изучили 185 образцов и выявили наличие 135 штаммов кишечной палочки. Их тесты показали, что более 87% из них обладают хотя бы одним уровнем устойчивости к антибиотикам. Особенно высок уровень устойчивости к бета-лактамным антибиотикам, таким как ампициллин и пенициллин.

Гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам, были обнаружены в геномах устойчивых бактерий. Хотя кишечная палочка обычно является безопасным обитателем человеческого кишечника, некоторые штаммы могут вызывать заболевания. Многие из обнаруженных устойчивых штаммов были связаны с инфекциями других частей организма, таких как мочевыводящие пути.

Это исследование подчеркивает важность осторожного применения антибиотиков у животных и необходимость разработки новых методов борьбы с устойчивыми бактериями.