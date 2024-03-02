Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

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Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы

2:27
Наука

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Большинство жителей России, конечно, надеются на теплые дни.

В беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозируемой погоде на следующую неделю и дал рекомендации по одежде на праздники.

"Весна началась благоприятно, ночью 1 марта была очень высокая положительная температура. Это скорее характерно не для марта, а для начала апреля", — пояснил он.

Синоптик отметил, что потепление связано с перемещением теплых воздушных масс из Средиземноморья на юго-западе с севера Африки.

"Завтра же ожидается перемещение воздуха только с Юго-Востока, где он уже холоднее, поэтому ночные температуры существенно снизятся. В ближайшую субботнюю ночь ожидается от -1 до -3 по области, даже до -5 градусов", — пояснил Вильфанд.

Тем не менее, днем, как отмечает эксперт, солнце продолжит свою роль, и дневные температуры благодаря ему останутся положительными, хотя уже после полудня.

"В воскресенье ситуация практически такая же, но с морозом. В Москве температура составит от -4 до -6, а по области до -9 градусов. Такая погода характерна для конца января или начала февраля. Однако днем все равно будет от +1 до +3 градусов", — отметил собеседник издания.

Согласно прогнозу синоптика, с изменением циркуляции воздуха начиная со вторника ночные температуры упадут до -3...-5 градусов, а днем будут около нуля.

"С 6 марта воздух будет поступать в центр европейской России, включая Москву, с севера или даже северо-востока, что приведет к снижению температуры. Ожидается падение температуры до минус пяти-десяти градусов. Это уже типичная зимняя погода. В пятницу, 8 марта, ожидается январская погода. Ночные температуры опустятся до -13, а днем будет около -5 градусов", — подытожил специалист.

Роман Вильфанд призвал жителей России наслаждаться теплом сегодня и завтра, осознавая, что март все еще зимний месяц, тем более что снег еще лежит, что, по его мнению, свидетельствует о том, что бурной весной не предвидится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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