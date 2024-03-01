Революционное открытие: новый препарат побеждает тройной рак молочной железы

Онкологи синтезировали вещество против рака молочной железы

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллаборация между специалистами в области онкологии и биохимии из России и Беларуси была нацелена на борьбу с тройным отрицательным раком молочной железы, что представляет собой особую сложность в медицинской практике.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно официальному сообщению ТГУ, данная форма рака, встречающаяся у 15-20% женщин, отличается высокой агрессивностью и низкой чувствительностью к медикаментозному лечению, став фокусом внимания исследовательской группы. Специалисты представили инновационный подход к борьбе с этим видом рака.

Одним из ключевых моментов исследования является разработка новых лекарств на основе платины и палладия. Ученые из СПбГУ разработали молекулы с уникальной пространственной структурой, которые обладают высокой специфичностью к раковым клеткам и низкой токсичностью к здоровым тканям.

Серию новых соединений подвергли испытаниям в центре медицинской химии ТГУ, где провели эксперименты на типичных раковых клетках молочной железы и лабораторной модели тройного отрицательного рака. Исследования также включали анализ воздействия на здоровые клетки человеческой кожи и почек.

Полученные результаты обнадеживают: новое соединение проявило высокую эффективность в подавлении роста раковых клеток молочной железы, при этом оказывая значительно меньшее токсическое воздействие на почечные и кожные клетки по сравнению с существующими препаратами химиотерапии.

Дальнейшие исследования, проведенные в НМИЦ онкологии, подтвердили эффективность нового препарата на животных, что открывает перспективы для его дальнейшего использования в клинической практике для лечения тройного отрицательного рака молочной железы.