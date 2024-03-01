Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как оформить страховку для поездки за границу?
Что нужно сделать с крыжовником по окончании плодоношения
Диетологи рассказали, как сохранить мотивацию для похудения
Легкий пилинг каждый день, бадяга-гель и другие проверенные способы избавиться от пигментации и следов постакне
Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников
Экс-полузащитник "Спартака" Билялетдинов призвал бороться за Промеса
В Таллине неизвестный живодёр прибивает животных гвоздями к деревьям и скамейкам
В Тюмени создают дом-музей, посвященный русским породам лошадей
Плюсы и минусы статуса самозанятого
У вас уже есть признаки болезни Альцгеймера?: вот как узнать

Alzheimer's & Dementia: задолго до болезни Альцгеймера начинаются нарушения навигации

1:28
Наука

Эксперты оценили, что у каждого третьего новорожденного на Земле может развиться деменция. Этот тревожный факт подчеркивает важность ранней диагностики данного состояния.

Alzheimer's & Dementia: задолго до болезни Альцгеймера начинаются нарушения навигации
Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным исследования Университетского колледжа Лондона, у людей с повышенным риском заболевания Альцгеймера могут появляться первые косвенные признаки задолго до проявления нарушений когнитивных способностей. Обычно эти "сигналы" включают в себя проблемы с пространственной навигацией.

По данным журнала Alzheimer's & Dementia, в исследовании приняли участие сто человек в возрасте от 43 до 66 лет, не имеющих признаков нарушений когнитивных функций. Однако у этих добровольцев был выявлен повышенный риск развития болезни Альцгеймера из-за наличия гена APOE-ε4, семейного анамнеза или других факторов риска, таких как недостаточный уровень физической и умственной активности.

Средний возраст участников исследования был на 25 лет моложе, чем обычный возраст начала деменции. Выяснилось, что у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера, независимо от конкретного фактора, часто наблюдались трудности с пространственной навигацией в виртуальной реальности, даже если остальные когнитивные функции оставались нормальными.

Дальнейшие наблюдения показали, что подобные нарушения ментальных функций могут быть одним из ранних признаков болезни за годы или даже десятилетия до проявления других симптомов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
Как оформить страховку для поездки за границу?
Что нужно сделать с крыжовником по окончании плодоношения
Диетологи рассказали, как сохранить мотивацию для похудения
Легкий пилинг каждый день, бадяга-гель и другие проверенные способы избавиться от пигментации и следов постакне
Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников
Экс-полузащитник "Спартака" Билялетдинов призвал бороться за Промеса
В Таллине неизвестный живодёр прибивает животных гвоздями к деревьям и скамейкам
В Тюмени создают дом-музей, посвященный русским породам лошадей
Плюсы и минусы статуса самозанятого
Топ-6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников