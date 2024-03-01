У вас уже есть признаки болезни Альцгеймера?: вот как узнать

Alzheimer's & Dementia: задолго до болезни Альцгеймера начинаются нарушения навигации

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты оценили, что у каждого третьего новорожденного на Земле может развиться деменция. Этот тревожный факт подчеркивает важность ранней диагностики данного состояния.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным исследования Университетского колледжа Лондона, у людей с повышенным риском заболевания Альцгеймера могут появляться первые косвенные признаки задолго до проявления нарушений когнитивных способностей. Обычно эти "сигналы" включают в себя проблемы с пространственной навигацией.

По данным журнала Alzheimer's & Dementia, в исследовании приняли участие сто человек в возрасте от 43 до 66 лет, не имеющих признаков нарушений когнитивных функций. Однако у этих добровольцев был выявлен повышенный риск развития болезни Альцгеймера из-за наличия гена APOE-ε4, семейного анамнеза или других факторов риска, таких как недостаточный уровень физической и умственной активности.

Средний возраст участников исследования был на 25 лет моложе, чем обычный возраст начала деменции. Выяснилось, что у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера, независимо от конкретного фактора, часто наблюдались трудности с пространственной навигацией в виртуальной реальности, даже если остальные когнитивные функции оставались нормальными.

Дальнейшие наблюдения показали, что подобные нарушения ментальных функций могут быть одним из ранних признаков болезни за годы или даже десятилетия до проявления других симптомов.