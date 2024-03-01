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Исследование: как добавление этих продуктов в рацион увеличивает шансы на долгую жизнь

Ученые назвали продукты питания, которые способствуют продлению жизни

Наука

Питание может стать как источником здоровья, так и причиной заболеваний, в зависимости от того, насколько внимательно мы подходим к выбору продуктов для нашего рациона. Существуют элементы в обычных блюдах, которые могут значительно снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и сердечно-сосудистых недугов.

Ученые назвали продукты питания, которые способствуют продлению жизни
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, было проведено китайскими учеными на примере предпочтений в пище американцев. Они выделили компоненты, которые особенно благоприятны для нашего организма: это флавоноиды.

Для анализа были использованы данные из Национального исследования здоровья и питания США, в котором приняли участие почти 12 тысяч человек. Среди них были как мужчины, так и женщины (примерно в одинаковом количестве), средний возраст которых составлял 47 лет, а время исследования — от 7,5 до 8 лет.

Флавоноиды представляют собой биоактивные соединения, содержащиеся в растительных продуктах: это кверцетин, кемпферол, мирицетин, изорамнетин и другие вещества этого типа. Оказалось, что флавоноиды обладают не только антиоксидантными свойствами, но и противовоспалительными, а также противоопухолевыми эффектами. Большинство таких веществ содержится в фруктах и ягодах, чае, чесноке и луке.

Эксперты зафиксировали весьма обнадеживающие результаты: увеличение потребления флавоноидов привело к снижению общей смертности на 36% в данном исследовании; количество смертей от онкологических заболеваний уменьшилось на 55%; а сердечно-сосудистых заболеваний стало на 33% меньше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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