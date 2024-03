Исследование: как добавление этих продуктов в рацион увеличивает шансы на долгую жизнь

Питание может стать как источником здоровья, так и причиной заболеваний, в зависимости от того, насколько внимательно мы подходим к выбору продуктов для нашего рациона. Существуют элементы в обычных блюдах, которые могут значительно снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и сердечно-сосудистых недугов.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic