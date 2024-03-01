Почему инопланетяне не могут связаться с нами, объяснили двумя гипотезами

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Испанские астрономы допустили разумную жизнь на планетах-ловушках

1:42
Наука

Астрономы Университета Атлантико-Медио в Испании допустили существование внеземных цивилизаций, желающих связаться с землянами, но не способных это сделать. Что именно служит препятствием, учёные предположили в Journal of the British Interplanetary Society.

Испанские астрономы допустили разумную жизнь на планетах-ловушках
Фото: Wikimedia Commons by Scooter20 is licensed under Public domain

Ключевым фактором, по их мнению, служит так называемый коэффициент убегания, зависящий от массы планеты и связанный со второй космической скоростью. Для Земли эти параметры равны 1 и 11,2 км/с соответственно.

Если коэффициент убегания превышает 2,2, с такой планеты не может улететь ракета, а плотность атмосферы делает невозможной мягкую посадку космического корабля. Обитатели таких "суперземель", если они есть, может, и хотели бы связаться с человечеством, но не могут. Авторы исследования назвали такой вариант "мирами-ловушками".

Если коэффициент убегания меньше 0,4, планета попросту неспособна удержать атмосферу, и жизнь на ней невозможна.

На поверхности, но не внутри. Известны небесные тела с глубокими подлёдными океанами, вроде спутника Сатурна Энцелада, где допускается существование подводной жизни; недавно похожий океан на Мимасе.

Но если там и живут разумные существа, у них нет даже представления о том, что за пределами океана что-то может быть — ввиду особенностей коммуникаций в воде нет стимула их развивать. Эти планеты учёные отнесли к "мирам-аквариумам".

Таким образом, определены две группы экзопланет, которые не вносят вклада в широко известное уравнение Дрейка о вероятности связи с внеземными цивилизациями.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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