Один большой и 18 малых спутников добрались до своих орбит — чем они там будут заниматься

Роскосмос отчитался об успешном выводе всех спутников на заданные орбиты

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Все спутники, запущенные 29 февраля ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вышли на заданные орбиты, доложил в четверг Роскосмос в своём телеграм-канале.

Фото: Wikimedia Commons

Среди полезной нагрузки — 16 спутников группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, космический аппарат группировки дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и спутник Иранского космического агентства Pars-1, уточняется в сообщении.

Ранее от ракеты отделился большой спутник "Метеор-М". О приборах, установленных на его борту, рассказали в Институте космических исследований РАН, который его преимущественно и оборудовал.

Аппарат, так же, как и его предшественники, оснащён комплексом многозональной спутниковой съёмки. Система сканирует Землю в видимом и инфракрасном диапазонах полосой шириной более 1000 километров с разрешением 60 метров.

Гелиогеофизических аппаратурный комплекс будет мониторить солнечную активность, чтобы прогнозировать космическую погоду в части возможных магнитных бурь.

Точность навигации "Метеора" обеспечат датчики звёздной ориентации БОКЗ-М2, которые, как понятно из названия, по положению звёзд будут давать команды двигателям на корректировку орбиты.