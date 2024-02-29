Ученые нашли способ остановки глобального потепления на планете

Американские ученые заявили, что во избежание глобального потепления нужно осушить стратосферу над северной Австралией

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики из США представили проект, где рассказали о необходимых мерах для остановки глобального потепления на Земле. Их научные исследования можно изучить в статье научного журнала Science Advances.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Исходя из проведенной физиками работы, для борьбы с глобальным потеплением нужно убрать пар из слоев атмосферы, расположенных на высоте от 12 до 50 км. В стратосфере создается накопление влаги, которая мешает естественному оттоку тепла от планеты в космос. Достаточно убрать влагу на участке, расположенном над северной Австралией, пишет Газета.ru.