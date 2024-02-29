Передовые методы: как биомаркеры помогают предсказать деменцию за 10 лет до симптомов

Ученые КНР назвали признаки, указывающие на зарождение деменции за 10 лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты из Фуданьского университета обнаружили биомаркеры, способные предсказывать развитие деменции за 10 лет до появления первых симптомов, согласно отчёту, опубликованному в Nature Aging. В настоящее время не существует эффективного лекарства от болезни Альцгеймера и других возрастных нейродегенеративных заболеваний; имеются лишь препараты, замедляющие её прогрессирование. Однако часто пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Учёные стремятся к ранней диагностике для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Это не только может задержать начало болезни, но и улучшить её течение или даже предотвратить развитие.

Китайские учёные проанализировали данные о 1463 белках в крови более 52 тысяч участников Биобанка Великобритании, у которых был диагностирован деменция с 2006 по 2010 годы. За последующие 14 лет деменция развилась у ещё 1417 человек. Исследование показало, что более надёжными биомаркерами для предсказания болезни являются белки GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2. Рекомендуется проведение скрининга по всем этим белкам, поскольку каждый из них в отдельности недостаточно эффективен для ранней диагностики.

Врач также обращает внимание на внешние признаки приближения болезни, такие как проблемы с памятью, быстрая утомляемость и путаница в мыслях.