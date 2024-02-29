Эволюция на Земле и за её пределами: влияние факторов на возможность разумной жизни в космосе

JBIS: некоторые разумные цивилизации могут оказаться в ловушке в своих мирах

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Эволюция на Земле привела к удивительному разнообразию форм жизни. В результате этого процесса, приматы с развитым инструментальным аппаратом, включая большие пальцы, смогли достичь высших ступеней развития и построить космическую цивилизацию. Мы, как земные обитатели, являемся свидетелями этого процесса. Однако, что происходит на других планетах?

Фото: NASA is licensed under Public domain

В своей новой публикации в Journal of the British Interplanetary Society, исследуется возможность существования цивилизаций на других планетах и факторы, которые влияют на их способность исследовать космос в своих солнечных системах. Элио Кирога, профессор Университета Атлантико-Медио в Испании, является автором этой статьи.

Существует вероятность наличия других внеземных разумных форм жизни, хотя мы не можем с полной уверенностью утверждать их присутствие. Уравнение Дрейка — это один из методов, который мы используем для оценки вероятности существования внеземных разумных цивилизаций.

Это инструмент, позволяющий оценить наличие активных и коммуникативных внеземных разумных форм жизни на основе различных параметров, таких как скорость звездообразования, количество планет в солнечных системах и вероятность появления жизни на них.

В своей работе Кирога вводит два новых понятия, влияющих на уравнение: "фактор побега с экзопланеты" и "миры-аквариумы".

Планеты с различными массами имеют разную скорость побега. Например, скорость побега с Земли составляет 11,2 км/с, что превышает 40 000 км/ч. Суперземли, имеющие значительно большую массу, обладают более высокой скоростью побега. Однако, для них могут возникнуть свои особенности и сложности при освоении космоса.

Кирога предлагает использовать коэффициент ускользания экзопланеты (Fex) и скорость побега экзопланеты (Vex) для анализа различных экзопланет. Он отмечает, что планеты с низким значением Fex маловероятно могут поддерживать атмосферу, что делает жизнь на них маловероятной.

С другой стороны, высокое значение Fex также затрудняет космические путешествия из-за технических ограничений.

Таким образом, существует возможность, что разумные виды на этих планетах никогда не смогут освоить космос из-за физических ограничений. Это открывает новые горизонты для понимания возможных форм жизни во Вселенной и их способности исследовать космос.