Мудрость античности: как избежать деменции с помощью уроков из древних текстов

Sciencealert: деменция названа болезнью современной цивилизации

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа американских исследователей проанализировала античные тексты, в которых римляне и греки обсуждали вопросы, касающиеся человеческого здоровья. Их исследование выявило интересную закономерность: ментальное благополучие у древних было значительно выше, чем у современного человека.

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Согласно информации, опубликованной на сайте Sciencealert, историк из Калифорнийского государственного университета Стэнли Бурштейн и медик Университета Южной Калифорнии Калеб Финч провели совместное исследование текстов, написанных между VIII веком до н.э. и III веком н.э., в основном, классические работы различных авторов по медицине.

В ходе этого обширного анализа исследователи обнаружили, что в течение этого длительного исторического периода население различных регионов не сталкивалось с такими проблемами, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, в такой степени, как это наблюдается сегодня.

Случаи тяжелой потери памяти были крайне редкими. В среднем граждане Древней Греции доживали до 70 лет, что является заметным показателем. Хотя и у греков того времени были проблемы со здоровьем в пожилом возрасте, они не были столь серьезными, как у современного человека.

Ученые признают, что одной из основных причин увеличения количества нейродегенеративных заболеваний у современного человека является увеличение продолжительности жизни.

Около трети людей старше 85 лет страдают от деменции, и эта болезнь все чаще затрагивает людей в молодом возрасте. Каждые 5 лет количество пациентов с диагнозом деменции старше 65 лет удваивается.

Основные факторы этого явления связаны с образом жизни, включая несбалансированное и загрязненное "химическими добавками" питание, вредные привычки, недостаток физической активности, ухудшение экологии и другие аспекты современной цивилизации.