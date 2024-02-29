Загадка японского долголетия: роль морских водорослей в борьбе с раком

Ученые рассказали, какой продукт способен предотвратить рак кишечника

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В борьбе с раком исследователи все чаще обращаются к природным ресурсам, которые могут помочь как в профилактике, так и в лечении этого заболевания. В последнее время особое внимание уделяется морским водорослям, которые известны своими целительными свойствами.

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Морские водоросли широко используются в азиатской кухне и богаты минералами, витаминами и антиоксидантами. Это делает их ценным дополнением к рациону и способствует укреплению здоровья в различных аспектах.

Исследования показывают, что морские водоросли могут способствовать улучшению кровообращения, регулированию уровня сахара в крови, снижению уровня вредного холестерина, укреплению костей за счет поставки кальция и магния, а также повышению иммунитета, а также оказывать положительное воздействие на кожу, придавая ей здоровый вид и тонус.

Исследователи задались вопросом, могут ли морские водоросли помочь в предотвращении рака кишечника и других онкологических заболеваний. Оптимизм на этот счет вызывает наблюдение за японцами, среди которых рак толстой кишки диагностируется редко.

В Японии популярны водоросли, особенно красные, такие как нори. Исследования показывают, что они могут оказывать положительное воздействие на организм благодаря таким компонентам, как агаротриоза и 3,6-ангидро-I-галактоза.

Проведенные анализы доказали, что извлеченный из этих водорослей сахар AHG может препятствовать росту клеток рака толстой кишки, не воздействуя на здоровые клетки.