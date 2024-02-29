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Океанографические открытия: раскрытие тайн абиссального канала и разлома Вима

Ученые впервые провели исследования придонных течений в Центральной Атлантике

1:39
Наука

Исследование предоставило экспериментальные данные о трехмерном обращении воды в океане, что является значимым для понимания процессов, происходящих в глубинах океана. Эти исследования обогатили глобальные модели циркуляции, которые играют важную роль в прогнозировании изменений климата, сообщает newsinfo.ru.

Ученые впервые провели исследования придонных течений в Центральной Атлантике
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В работе принимали участие специалисты из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН и Института гидродинамики Сибирского отделения РАН.

Измерения гидрологических параметров, таких как температура, соленость и скорость течения, были проведены в абиссальном канале Видал, который оказался важным элементом трехмерного обращения воды в океане. Этот канал, протяженностью около 800 км и шириной до 3 км, представляет собой важную гидрологическую структуру, которая ранее не была изучена.

Кроме того, исследования включали замеры в разломе Вима, где антарктическая донная вода течет на протяжении 800 км, заполняя глубоководные котловины северо-восточной Атлантики. Общее количество проведенных станций зондирования составило 125, в том числе 78 глубоководных.

В рамках исследования также было осуществлено изучение северного экваториального течения и проанализировано содержание растворенного кислорода, силикатов и нитратов, а также кислотности, щелочности, оптических параметров и содержания хлорофилла, что дополнило наше понимание океанографических процессов в рассматриваемых регионах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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