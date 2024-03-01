Открыты последние спутники Урана и Нептуна

В Московском планетарии рассказали о новых спутниках Урана и Нептуна

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Открыты последние спутники Урана и Нептуна хоть сколько-нибудь заметных размеров, сообщили в среду в Московском планетарии.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Об открытии объявил Центр малых планет Международного астрономического союза 23 февраля. Три найденных луны разглядели учёные обсерваторий на Гавайях и в Чили.

Разглядели с большим трудом, признался астроном Скотт Шепард. "Потребовалась специальная обработка изображений, чтобы выявить такие слабые объекты", — пояснил он.

В семействе спутников Урана прибавился 28-й объект. 8-километровый камень получил временное обозначение S/2023 U1, потом его назовут, по принятой традиции, в честь кого-то из персонажей Шекспира.

S/2023 U1 стал первым спутником Урана, открытым за последние 20 лет, и самым маленьким спутником планеты Солнечной системы, до сих пор им числился Деймос.

У Нептуна открыты 15-й и 16-й по счёту спутники — S/2002 N5 и S/2021. Им дадут имена морских богов или нимф из греческого пантеона. Эти объекты размером 23 и 14 километров вращаются по сильно вытянутым орбитам на большом расстоянии от родной планеты.

В планетарии считают, что больше никаких спутников у газовых гигантов на задворках Солнечной системы человечество не откроет. Если они и есть, то не превышают 10 километров в диаметре — песчинки по космическим меркам. Значит, увидеть их сложно, да и бессмысленно.