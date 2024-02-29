Создана плёнка, которая вырабатывает ток от организма человека. Её уже думают применять в кардиостимуляторах

Учёные создали органическую плёнку, которая будет вечным источником для кардиостимуляторов

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские и португальские разработчики создали органическую плёнку, которая вырабатывает электрический ток под воздействием тепла и механической работы. Специалисты отметили, что их изобретение можно будет использовать для подзарядки кардиостимуляторов, работающих внутри организма. Новый источник электричества в виде плёнки избавит от проблемы замены отработавших своё аккумуляторов, в частности — не потребуются лишние хирургические вмешательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Иржи Навратил is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Удалось получить плёнку из дифенилаланина. Механическое и тепловое действие на плёнку заставляют её вырабатывать электричество. С таким органическим источником можно будет заряжать инвазивные кардиостимуляторы. Человек двигается, сердце бьётся, а наша плёнка генерирует ток. Им и будут подзаряжаться батарей кардиостимуляторов", — слова завлабораторией УрФУ Дениса Аликина.

В защиту созданной плёнки Денис Аликин также рассказал, что неорганические источники тока зачастую отторгаются организмом человека. Дифенилаланин же, по его словам, является биосовместимым органическим материалом, поэтому с ним таких проблем возникать не будет.