Прекратите рассылку: раскрыта экологическая опасность спама

Подсчитан экологический вред от спама: одно письмо = 0,3 г CO₂

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Переход от бумажной почты к электронной, казалось бы, на пользу природе, но нет — засилье спама тоже наносит чудовищный вред окружающей среде. Подробности раскрывают "Метеовести" в среду.

Фото: PxHere is licensed under CC0

По прогнозам экспертов, к 2025 году человечество будет отправлять более 376 миллиардов писем ежегодно. Их экологический вред можно сравнить с 824 авиарейсами из Владивостока в Москву.

Максимальным урон природе становится, когда спам доходит до адресата, подчеркнули в "Яндексе". Открытие и прочтение письма оставляют углеродный след — в компании его подсчитали.

В среднем — 0,3 грамма CO₂-эквивалента парниковых газов на письмо.

Не только спам, а любые действия в интернете способствуют выбросам. Например, результатом обработки запросов поисковиком Google — до того, как он всерьёз занялся экологией, — было полтонны CO₂ в секунду.

Никто не призывает отказаться от достижений технического прогресса. Но если вам жалко природу, проявите экологическую сознательность: отпишитесь от рассылок и сами ничего не рассылайте ни по электронной почте, ни в мессенджерах.