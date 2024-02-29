Столпотворение на орбите: Россия запустила два десятка спутников разом — смотрите, как это было

Утром в четверг Роскосмос запустил ракету "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" и ещё почти парой десятков спутников помельче. Госкорпорация вела в YouTube прямую трансляцию старта с космодрома Восточный.
Ракета взлетела 29 февраля 2024 года в 08:43:26,263 по московскому времени с площадки 1С, уточнили в Роскосмосе.
Отработавшие ступени отделились, разгонный блок "Фрегат" выводит космические аппараты на заданные орбиты.
Основная нагрузка нынешнего запуска — "Метеор-М". Отлично оснащённый — бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решётки, измеритель коротковолновой отражённой радиации, радиочастотный масс-спектрометр и другие высокотехнологичные приборы, — он будет решать массу задач.
Среди них — помощь синоптикам в прогнозировании погоды, изучение природных ресурсов Земли, мониторинг обстановки на Солнце, ретрансляция сигналов от аварийных радиобуёв международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ, радиолокация Северного морского пути.
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