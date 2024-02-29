В Московском планетарии объяснили, зачем раз в четыре года нужно 29 февраля и когда бывают исключения

Високосный день 29 февраля исправляет погрешность календаря, объяснил ТАСС руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк в среду.
Ещё древние римляне заметили, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. Эту поправку они учли в юлианском календаре, введённом в 45 году до н. э., добавив 29 февраля раз в четыре года.
Позже продолжительность астрономического года была уточнена: 365 дней 5 часов 49 минут. Тогда был разработан григорианский календарь, исключивший один високосный год раз в 128 лет.
Он подразумевает дополнительный день раз в четыре года, кроме кратных 100, но не делящихся на 400.
"Так, 2000 год был високосным, хотя не должен был им быть, согласно этим условиям, так как он делится и на 100, и на 400. При этом 2100 год кратен 100, но не кратен 400, поэтому он не войдет в число високосных", — объяснил Перхняк.
Благодаря этим коррективам григорианский календарь вполне отвечает требованиям точности. "Эта формула работает, поэтому каких-либо изменений григорианского календаря ждать не стоит", — заключил астроном.
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