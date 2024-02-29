Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хакасия: Росгвардия задержала участников ОПГ, подозреваемых в похищении граждан
Рецепт шоколадного торта
Экономист Полиди предупредил, что рост биткоина грозит лишь оттоком на него инвестиций спекулянтов
The Telegraph: Ракеты Storm Shadow на цели РФ наводят с помощью британских и французских военных
Илон Маск обещает выпустить электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster в следующем году
Таец напал на монаха в храме и был убит статуей Будды
Мутко: до 350 тысяч семей ежегодно смогут воспользоваться семейной ипотекой
Ярослав Нилов: у военных после СВО останется большинство выплат и льгот
Врач Шехян рассказал о распространённой ошибке, которая портит каши
Случайные половые связи до добра не доводят: учёные ответили на вопрос, почему вымерли дикие шотландские кошки как отдельный вид

Current Biology: учёные обнаружили, что шотландские дикие кошки вымерли как отдельный вид из-за домашних собратьев

1:59
Наука

Замок Килтон, исторический памятник XII века в Северном Йоркшире, Англия, пережил свой величайший расцвет в средневековье, но к началу XIV столетия уже оказался в разрушенном состоянии, а к XVI веку превратился в развалины.

Current Biology: учёные обнаружили, что шотландские дикие кошки вымерли как отдельный вид из-за домашних собратьев
Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0

В 1960-х годах археологи, проводившие исследования на месте замка, обнаружили интересный артефакт — колодец, в котором лежали кости нескольких кошек, включая как домашних, так и диких. Эти находки позволили предположить, что кошки были частью жизни на территории замка средневековья.

Однако 60 лет спустя новые исследования, опубликованные в журнале Current Biology, пролили свет на неожиданную генетическую историю этих кошек. Ученые выяснили, что смешивание генов домашних и диких кошек началось значительно раньше, около 2000 лет назад. Некогда дикие кошки, населявшие окрестности замка Килтон, начали вступать в разнообразные контакты с домашними кошками. Этот процесс привел к тому, что геном шотландской дикой кошки был настолько изменён, что она, по сути, вымерла как отдельный вид.

Причины этого генетического слияния пока остаются неизвестными для ученых. Изначально дикие и домашние кошки имели множество различий: дикие кошки избегали контактов с людьми, в то время как домашние искали человеческое общество; они также различались в режиме спаривания. Но с течением времени генетические маркеры обоих видов стали всё более сходными, и после 1997 года составили до 74%. Важно отметить, что это явление особенно наблюдалось вблизи замка Килтон.

На сегодняшний день геном шотландской дикой кошки настолько переплетён с генами домашних кошек, что ее рассматривают как вымерший вид, а оставшиеся особи представляют собой гибридный рой с запутанной генетической структурой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Последние материалы
Экономист Полиди предупредил, что рост биткоина грозит лишь оттоком на него инвестиций спекулянтов
The Telegraph: Ракеты Storm Shadow на цели РФ наводят с помощью британских и французских военных
Илон Маск обещает выпустить электрический спортивный автомобиль Tesla Roadster в следующем году
Таец напал на монаха в храме и был убит статуей Будды
Мутко: до 350 тысяч семей ежегодно смогут воспользоваться семейной ипотекой
Ярослав Нилов: у военных после СВО останется большинство выплат и льгот
Врач Шехян рассказал о распространённой ошибке, которая портит каши
Глава топливного союза РФ Аркуша заявил, что запрет на экспорт бензина поможет остановить рост цен на топливо
Второй по величине пожар в истории Техаса угрожает НПЗ Phillips 66
Пять вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем доверите лицо косметологу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников