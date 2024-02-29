Случайные половые связи до добра не доводят: учёные ответили на вопрос, почему вымерли дикие шотландские кошки как отдельный вид

Current Biology: учёные обнаружили, что шотландские дикие кошки вымерли как отдельный вид из-за домашних собратьев

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Замок Килтон, исторический памятник XII века в Северном Йоркшире, Англия, пережил свой величайший расцвет в средневековье, но к началу XIV столетия уже оказался в разрушенном состоянии, а к XVI веку превратился в развалины.

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В 1960-х годах археологи, проводившие исследования на месте замка, обнаружили интересный артефакт — колодец, в котором лежали кости нескольких кошек, включая как домашних, так и диких. Эти находки позволили предположить, что кошки были частью жизни на территории замка средневековья.

Однако 60 лет спустя новые исследования, опубликованные в журнале Current Biology, пролили свет на неожиданную генетическую историю этих кошек. Ученые выяснили, что смешивание генов домашних и диких кошек началось значительно раньше, около 2000 лет назад. Некогда дикие кошки, населявшие окрестности замка Килтон, начали вступать в разнообразные контакты с домашними кошками. Этот процесс привел к тому, что геном шотландской дикой кошки был настолько изменён, что она, по сути, вымерла как отдельный вид.

Причины этого генетического слияния пока остаются неизвестными для ученых. Изначально дикие и домашние кошки имели множество различий: дикие кошки избегали контактов с людьми, в то время как домашние искали человеческое общество; они также различались в режиме спаривания. Но с течением времени генетические маркеры обоих видов стали всё более сходными, и после 1997 года составили до 74%. Важно отметить, что это явление особенно наблюдалось вблизи замка Килтон.

На сегодняшний день геном шотландской дикой кошки настолько переплетён с генами домашних кошек, что ее рассматривают как вымерший вид, а оставшиеся особи представляют собой гибридный рой с запутанной генетической структурой.