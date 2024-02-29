Вот так они относились к священным животным: ученые обнаружили свидетельства ужасного содержания бабуинов в Древнем Египте

PLOS ONE: в Древнем Египте "священные" бабуины содержались в плохих условиях

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой ученых из Бельгийского Королевского института естественных наук, является значимым шагом в понимании древних религиозных и общественных практик древних египтян.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Ученые проанализировали скелетные останки 36 мумифицированных бабуинов, найденных в Долине обезьян на западном берегу Нила, напротив Луксора. Эта область служила местом поклонения и мумификации священных животных, включая бабуинов, с IX века до нашей эры до IV века нашей эры.

Мумии датировались периодом от 800 до 500 годов до нашей эры и принадлежали бабуинам разного возраста. Исследователи выявили различные повреждения, деформации и другие аномалии костей, свидетельствующие о том, что обезьяны страдали от многочисленных обменных заболеваний. Эти заболевания, скорее всего, были вызваны плохим питанием и хроническим недостатком солнечного света, что указывает на условия содержания бабуинов в неволе, сообщает PLOS ONE.

Интересно, что аналогичные патологии были обнаружены и у мумий бабуинов из других мест, что свидетельствует о распространенности подобных условий содержания по всему Древнему Египту. Это позволяет предположить, что обработка и уход за священными обезьянами была стандартной практикой в религиозной культуре древних египтян.

Интересный вывод исследования заключается в том, что предки священных бабуинов, которых содержали египтяне, были пойманы в различных регионах, включая верховья Нила на территории современного Судана, а также на Африканском Роге и юге Аравийского полуострова. Это свидетельствует о масштабе торговли и обмена животными в древности, а также о том, как широко были распространены практики религиозного почитания священных животных в древнеегипетском обществе.