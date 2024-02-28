Женщин-психопаток в пять раз больше, чем считалось, открыли британские учёные: почему их не замечали

Английский учёный Бодди: женская психопатия встречается впятеро чаще

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Женщин-психопаток в пять раз больше, чем принято считать, заявил специалист по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из Университета Англии Раскина.

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Он собирается представить своё открытие на Кембриджском фестивале в марте. В анонсе выступления учёного изложены основные его положения.

По принятым ныне представлениям мужчинам в шесть раз чаще диагностируют психопатию, нежели представительницам прекрасной половины человечества. Основанием для признания человека психопатом служат асоциальные черты характера, такие как бессердечность, неспособность к сопереживанию, неумение искренне раскаяться, лживость и эгоцентричность.

По мнению доктора Бодди, эти диагностические критерии в полной мере справедливы только мужчин. Женщины же их умело маскируют. Они чаще используют приёмы манипуляции, а не грубую силу. Но от этого их психопатия не становится менее опасной.

"Женщины-психопатки недооценены по уровню заболеваемости и, следовательно, представляют собой большую потенциальную угрозу для бизнеса и общества, чем считалось ранее", — убеждён профессор.

По его оценкам, реальное соотношение распространённости случаев мужской и женской психопатии может составлять примерно 1,2:1, то есть психопаток получается раз в пять больше.

С 2005 года Клайв Бодди исследует психопатов на рабочем месте и добился в этом направлении больше, чем любой другой специалист. В своём выступлении, которое можно будет посмотреть и онлайн, он обещал научить выявлять психопаток в окружении.