Женщин-психопаток в пять раз больше, чем принято считать, заявил специалист по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из Университета Англии Раскина.
Он собирается представить своё открытие на Кембриджском фестивале в марте. В анонсе выступления учёного изложены основные его положения.
По принятым ныне представлениям мужчинам в шесть раз чаще диагностируют психопатию, нежели представительницам прекрасной половины человечества. Основанием для признания человека психопатом служат асоциальные черты характера, такие как бессердечность, неспособность к сопереживанию, неумение искренне раскаяться, лживость и эгоцентричность.
По мнению доктора Бодди, эти диагностические критерии в полной мере справедливы только мужчин. Женщины же их умело маскируют. Они чаще используют приёмы манипуляции, а не грубую силу. Но от этого их психопатия не становится менее опасной.
"Женщины-психопатки недооценены по уровню заболеваемости и, следовательно, представляют собой большую потенциальную угрозу для бизнеса и общества, чем считалось ранее", — убеждён профессор.
По его оценкам, реальное соотношение распространённости случаев мужской и женской психопатии может составлять примерно 1,2:1, то есть психопаток получается раз в пять больше.
С 2005 года Клайв Бодди исследует психопатов на рабочем месте и добился в этом направлении больше, чем любой другой специалист. В своём выступлении, которое можно будет посмотреть и онлайн, он обещал научить выявлять психопаток в окружении.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.