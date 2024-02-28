Наконец-то создана глушилка против музыки определённого жанра, гремящей у соседей

В Аргентине создан прибор для глушения соседских Bluetooth-колонок, если из них раздаётся музыка определённого жанра, пишет в среду CNews со ссылкой на сайт разработчиков Нackster.io.
Об интеллектуальной глушилке рассказал её создатель Рони Бандини. Заняться техническим творчеством его вынудил сосед, каждый день в 9 утра врубавший на полную громкость нелюбимый изобретателем реггетон.
В основе глушилки — одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi. С помощью микрофона он контролирует обстановку и, если звучит музыка, определяет её жанр. Если устройство "слышит" реггетон, оно отправляет запросы на отключение Bluetooth-колонки. И та либо замолкает, либо заикается, превращая досуг соседа-меломана в пытку.
Особенность разработки Бандини в том, что благодаря алгоритмам машинного обучения её можно настроить на любой ненавистный вам жанр — от русского рэпа до шансона.
"Существует несколько наборов данных и моделей ИИ для классификации музыкальных жанров, таких как GTZAN, но я не нашёл категорию Reggaeton, поэтому мне пришлось обучать свою собственную модель, — объясняет разработчик. — Вы можете обучить свою собственную модель или подождать, поскольку я скоро опубликую свою".
Он назвал своё детище Reggaeton Be Gone в честь культового сверхмощного пульта дистанционного управления для отключения чужих телевизоров Tv-B-Gone.
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