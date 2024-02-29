32 обезглавленных скелетов: ученые не могут определиться с причинами массового убийства в одной из провинций Китая 4000 лет назад

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая археологи обнаружили массовое захоронение в поселении эпохи неолита, известное как Хунхэ. Проведение шести сезонов археологических раскопок позволило исследователям выявить 68 скелетов, из которых у 41 не было головы.
Последние раскопки, результаты которых были опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, выявили, что по крайней мере 32 из этих скелетов принадлежат жертвам одного нападения, совершенного примерно 4100-4400 лет назад. Этот эпизод описывается как самая крупная известная резня, устроенная "охотниками за головами" в доисторической Азии.
Декапитация, или отсечение головы, является древней формой насилия, широко распространенной в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. Анализ скелетов из Хунхэ показал, что все жертвы этого нападения были женщинами и детьми. Это необычно, учитывая, что обычно головы отсекали у мужчин. На позвоночниках каждого скелета обнаружены сходные метки от каменных ножей, что указывает на то, что все жертвы были убиты во время одного и того же нападения.
Существует несколько гипотез относительно причин этого жестокого акта. Одна из них предполагает, что нападающие выбрали женщин и детей для декапитации с целью выполнения какого-то ритуала или чтобы устрашить мужчин племени. Другая гипотеза указывает на то, что в момент нападения мужчины племени могли отсутствовать, а головы жертв были взяты в качестве трофеев.
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