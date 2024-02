Весила около 84 килограмм: находка ученых в Новой Зеландии расширяет наше представление о вымерших около 600 лет назад птицах моа

В Новой Зеландии ученые обнаружили следы вымершей птицы моа

Отряд моа, состоявший из гигантских нелетающих травоядных птиц, вымер около 600 лет назад на территории Новой Зеландии. Существовало девять видов моа, причем самые крупные из них достигали в высоту более 3,5 метра, а самые мелкие были размером с большую индейку.

Фото: Openverse by ghewgill is licensed under CC BY 2.0

В марте 2019 года на Южном острове Новой Зеландии была обнаружена цепочка следов моа, принадлежащая двум разным видам: Pachyornis и Dinornis.

Палеонтологи, изучившие следы, пришли к выводу, что они были оставлены около 3,6 миллиона лет назад, в эпоху плиоцена. Следы Pachyornis свидетельствуют о том, что эта птица весила примерно 84 килограмма и передвигалась с крайне низкой скоростью, около 2,6 километра в час. Длина отпечатков ее лап составляет 26-29,4 сантиметра, ширина — 27,2-30 сантиметров, а глубина — 4,6 сантиметра, сообщает Journal of the Royal Society of New Zealand.

Интересно, что анализ трехмерной модели места нахождения следов показал присутствие следов более крупной птицы, принадлежащей роду Dinornis. Эта птица весила около 158 килограммов, а ее отпечатки лап были 28,5 сантиметра в длину и 44,8 сантиметра в ширину.

Это открытие свидетельствует о том, что гигантские представители моа уже существовали в позднем плиоцене, что отмечают исследователи.