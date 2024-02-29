Независимые доказательства правдивости Ветхого Завета: в Тель-Гезере археологи обнаружили семена, подтверждающие священные тексты

PLOS ONE: в Тель-Гезере археологи обнаружили доказательства реальности Ветхого Завета

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Гезер, также известный как Тель-Гезер, является древним ханаанским городом-государством, расположенным на торговом маршруте между Египтом и Месопотамией к западу от Иерусалима. Его история богата событиями, такими как битвы, завоевания и бунты, которые отразились в различных исторических источниках, включая египетские, ассирийские и библейские тексты.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

С 2006 года проводятся археологические раскопки на месте Гезера, которые привели к значимым находкам из периодов Бронзового и Железного веков.

Недавно международная группа ученых применила метод радиоуглеродного датирования для проверки хронологии событий в Гезере с XIII по IX век до нашей эры. Они провели анализ органических останков, в основном семян, из семи последовательно расположенных культурных слоев Гезера, принадлежащих концу Бронзового и началу Железного веков.

Результаты исследования подтвердили хронологию событий, описанных в древних текстах, таких как Ветхий Завет и египетские источники. Например, были найдены хронологические совпадения между данными радиоуглеродного анализа и историческими событиями, такими как завоевание Гезера фараоном Мернептахом в XIII веке до нашей эры, что подтверждает достоверность исторических данных, сообщает PLOS ONE.

Это исследование позволяет более глубоко понять историю Гезера и его роль в регионе на протяжении многих веков. Основываясь на независимом источнике информации, ученые могут лучше оценить последовательность событий и выстроить их хронологию, что открывает новые перспективы для изучения этого древнего города.